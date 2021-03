ElectroFlow factura um milhão de euros e continua a ter “imenso trabalho”

Com um volume de negócios anual “à volta de um milhão de euros” e 32 postos de trabalho, a empresa de automação e manutenção industrial, ElectroFlow, situada ao Caminho do Pilar, Funchal, teve hoje a visita do presidente do Governo Regional, que se fez acompanhar do secretário regional da Economia, Rui Barreto.

Criada na Região em Março de 2014, a empresa opera também na área da manutenção de teleféricos, tendo ainda diversos clientes na área da manutenção industrial, instalações eléctricas e hidráulicas.

De acordo com Gervásio Fernandes, um dos responsáveis pela ElectroFlow, a empresa que já fez trabalhos em Portugal continental e no estrangeiro, está por agora focada essencialmente no mercado regional e em particular “na parte da manutenção industrial, bem como na parte dos teleféricos e instalações eléctricas. Mas já estivemos em Lisboa e em Cabo Verde”, revelou.

Com “32 funcionários”, por agora o foco é a Madeira onde têm “imenso trabalho”. Mesmo em tempo de pandemia, a actividade da empresa parece não ter sido afectada. “Não muito [afectados pela pandemia] porque a indústria não parou”, lembra, mas com a ressalva “espero não se reflectir mais tarde”.

O volume anual de facturação comprova a boa saúde da empresa. “Andamos à volta de um milhão de euros”, concretizou.