Mau tempo cancela voo e atrasa entrega de jornais no Porto Santo

O voo NT930 da Binter foi cancelado na manhã desta quarta-feira, devido às condições meteorológicas no arquipélago da Madeira, atrasando a entrega de jornais no Porto Santo.

Face a este imprevisto, a distribuição dos títulos da imprensa deverá acontecer apenas no final da tarde de hoje, já que a companhia conta operar o voo NT932 com saída do Funchal às 18h30.

Conforme o DIÁRIO noticia na edição impressa, a passagem de uma depressão frontal está na origem do mau tempo no arquipélago da Madeira, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir um aviso laranja, entre as 6 e as 12 horas, devido à previsão de chuva por vezes forte, vento e possibilidade de trovoada.