Secretaria da Saúde congratula médica Carmo Caldeira

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil congratula a médica, especialista em Cirurgia, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Carmo Caldeira, pela nomeação por parte do Presidente da República, para presidir à Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se realizarão a 10 de Junho, no Funchal.

A nomeação da médica, para tal nobre cargo é, segundo a secretaria de Pedro Ramos, “o reconhecimento e valorização do papel dos profissionais de saúde desempenhado na nossa sociedade, em especial neste último ano marcado pela pandemia COVID-19”.

A nota enviada pela Secretaria Regional da Saúde diz ainda que Carmo Caldeira, cirurgiã e médica afecta à Emergência Médica de Intervenção Rápida (EMIR), “sempre pautou a sua actividade profissional assente em princípios de elevada competência técnica e não técnica”, e destaca a sua formação nacional e internacional que faz com que seja hoje “uma médica de renome no campo da Cirurgia Geral, com notória experiência ao nível da gestão e liderança de serviços de saúde”.

A indicação da médica Carmo Caldeira para nobre cargo é “para todos motivo de orgulho”, refere ainda a mesma nota.