Madeira com 7% dos novos casos diários de covid-19 registados no País

A Região Autónoma da Madeira está a ter 7% das novas infecções diárias por covid-19 registadas no País. É quase três vezes mais do que o seu peso populacional, no total de residentes de Portugal. As contas são válidas tanto a partir dos números da covid-19 apresentados pela DGS, como para os que são revelados pela Direcção Regional de Saúde, agora que o passo dos reportes diários está quase sincronizado.

“Não há razões para alarme”

Após o alerta de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, sobre o mau tempo que aí vem na quarta-feira, eis que o delegado do IPMA e também director do Observatório Meteorológico do Funchal esclarece as previsões.

Diz o responsável que a situação meteorológica prevista para esta quarta-feira na Madeira “não é comparável” com a situação do temporal de sábado. E revela os indicadores.

Páscoa em segurança e em família

Manhã de casos do dia

Temporal dá trabalho às Juntas

Freguesias realizam limpezas e intervenções após temporal.

