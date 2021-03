Funchal prepara Plano Municipal de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, reuniu, nos Paços do Concelho, com a empresa EcoGestus – Ambiente e Sustentabilidade, para debater a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana, com vista à melhoria do desempenho, aumento das taxas de separação e reciclagem, e à garantia de uma limpeza urbana mais moderna e eficiente.

Na reunião abordamos diversos temas relacionados com a recolha e tratamento de resíduos no concelho do Funchal, com enfoque em diversas sugestões e soluções inovadoras que poderão vir a ser introduzidas na nossa cidade de forma a optimizar a recolha. Este plano é um trabalho da Câmara Municipal do Funchal no sentido de analisar o benefício e os custos das medidas a tomar neste campo nos próximos anos, e de assegurar, igualmente, o cumprimento das metas impostas pela União Europeia". Idalina Perestrelo

“O que procuramos é desenhar uma estratégia a longo prazo, durante cerca de dez anos, optimizando os recursos humanos e materiais do município, de forma a melhorar as metas de recolha selectiva e de reciclagem, contribuindo assim para continuar a colocar o Funchal no caminho da eficiência e da sustentabilidade ambiental”, concluiu.