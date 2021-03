Funchal é o 'vencedor' da campanha 'Pilhas e lâmpadas por alimentos'

A campanha de sensibilização para a reciclagem 'Pilhas e lâmpadas por alimentos', uma iniciativa do Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, permitiu a recolha de cerca de 10 mil quilos de pilhas e lâmpadas usadas, em todo o país, durante a pandemia, que foram convertidos num apoio monetário de 8.900 euros, o valor mais alto alcançado até agora nesta campanha. E o Banco Alimentar do Funchal conseguiu recolher 1.703 quilos de pilhas e lâmpadas usadas, o que lhe permitiu receber o prémio mais elevado de 2.500 euros.

Os restantes bancos alimentares aderentes receberam um prémio de 200 euros, com excepção de Portalegre e Cova da Beira, que não chegaram a recolher o mínimo de 100 quilos durante a campanha. A Entreajuda recebeu um prémio de cinco mil euros, em consonância com o resultado global, tal como previsto no regulamento.

Banco Alimentar Lâmpadas (Kg) RPA (kg) Total Prémios (€) BA Funchal 305 1398 1703 2.500 BA Lisboa 1069 1069 200 BA Setúbal 800 800 200 BA Terceira 750 750 200 BA Porto 160 480 640 200 BA Viana do Castelo 300 300 200 BA Algarve 211 211 200 BA Aveiro 11 109 120 200 BA Portalegre 64 64 - BA Cova da Beira 22 22 - Entreajuda 5.000 Total 476 5203 5678 8.900

O Lidl também se associou este ano à campanha do Electrão 'Pilhas e lâmpadas por alimentos'. Contribuiu com 3.911 quilos de pilhas e baterias, o que aproximou o total nacional recolhido (9.588 quilos) das 10 toneladas necessárias para assegurar os prémios mais elevados.

Face ao volume atingido nesta terceira edição, que decorreu entre 2019 e 2020, foi garantido o prémio mais alto previsto na iniciativa, já que os vencedores são recompensados de acordo com o resultado global da campanha.

Na primeira edição de 2017 os resultados só tinham permitido que se alcançasse o prémio intermédio, no valor global de 7.500 euros, tal como voltou a acontecer em 2018.

O valor atribuído pelo Electrão aos Bancos Alimentares, que será canalizado para a compra de géneros alimentícios a distribuir pelas famílias mais carenciadas, será partilhado com as instituições parceiras que também contribuíram para esse resultado.

“Registar um recorde na recolha de pilhas e lâmpadas usadas numa época de tão grandes constrangimentos é notável. Nesta campanha o gesto consciente de cada um dos cidadãos, que depositou correctamente os seus resíduos assegurando a sua descontaminação e reciclagem, foi colocado ao serviço de uma nobre causa”, congratula-se o director-geral do Electrão, Pedro Nazareth.

“Ajudar quem mais precisa, sobretudo numa época de grandes constrangimentos sociais e económicos como a que atravessamos, resultante da pandemia, tem sido apanágio do Lidl Portugal. Fazemo-lo de diversas formas e a adesão a esta campanha, que permite, em simultâneo, sensibilizar a população para a correcta utilização de resíduos, foi muito importante, pelo seu duplo impacto, social e ambiental, o que nos deixa muito orgulhosos”, sublinha a directora de Comunicação Corporativa do Lidl Portugal, Vanessa Romeu.

“A campanha Pilhas e Lâmpadas por alimentos é muito importante pois permite sensibilizar a sociedade em geral para a atenção aos resíduos oferecendo uma solução de operacionalização da entrega dos mesmos que alia uma causa social relevante. Para a ENTRAJUDA esta dupla vertente ambiental e social é um dos factores de sucesso desta iniciativa do Electrão na qual nos empenhamos numa parceria que gera muito impacto”, refere a presidente da ENTRAJUDA, Isabel Jonet.

A campanha é dirigida aos Bancos Alimentares de todo o país e às Instituições Particulares de Solidariedade Social que são por estes apoiadas com o objectivo de incentivar a entrega de pilhas e lâmpadas para reciclagem.

O que é o Electrão?

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos eléctricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos eléctricos e pilhas usadas com cerca de 6000 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país. A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular. Desenvolve diversas campanhas de comunicação e sensibilização com o objectivo de despertar para uma maior consciencialização ambiental, mudança de comportamentos e separação para reciclagem. Das várias campanhas dinamizadas destacam-se o Quartel Electrão, a Escola Electrão e o TransforMAR.