Francisco Calheiros reeleito presidente da Confederação do Turismo de Portugal

A única lista apresentada para liderar a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), encabeçada por Francisco Calheiros, foi hoje eleita para o mandato de 2021 a 2024, com 93% dos votos, anunciou a entidade.

De acordo comum comunicado enviado pela CTP, "a eleição decorreu em Assembleia Geral Eleitoral e a única lista apresentada recebeu 93% dos votos", mantendo-se, assim, o presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa das Agências de Viagens (APAVT), Francisco Calheiros, na liderança da confederação, até 2024.

"Em pleno contexto pandémico, assumo este compromisso com a convicção e empenho que o setor exige neste momento tão difícil e exigente para o Turismo português", afirmou Francisco Calheiros, em comunicado, saudando também a participação superior a 90% no ato eleitoral, sobretudo no contexto de restrições à mobilidade que se vive.

O presidente reeleito do Conselho Diretivo da CTP deixou, ainda, uma palavra de agradecimento a quem confiou na sua lista para prosseguir o trabalho que tem sido "muito exigente nos últimos 13 meses", devido à pandemia e aos efeitos que está a ter no setor do turismo.

Francisco Calheiros terá como vice-presidentes Raúl Martins (Associação da Hotelaria de Portugal), Carlos Moura (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), Jorge Armindo Teixeira (Associação Portuguesa de Casinos), Rodrigo Pinto de Barros (Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo), João Fernandes (Associação do Turismo do Algarve) e Vítor Costa (Associação Turismo de Lisboa -- Convention and Visitors Bureau).

Os novos órgãos sociais eleitos para o próximo mandato têm como presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Grupo Pestana, representado por José Theotónio e, para presidente do Conselho Fiscal, foi eleito Jorge Rebelo de Almeida, em representação da Vila Galé -- Sociedade de Empreendimentos Turísticos.