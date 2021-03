“Senhora árbitra” fez estreia no futebol madeirense há 30 anos

Na edição de 31 de Março de 1991, o DIÁRIO descrevia a estreia de uma “senhora árbitra” num jogo da I Divisão de futebol regional. A honra coube a Justina Carvalho, que liderou uma equipa que contava ainda com a fiscal de linha Irene Canha, além de Inácio Pereira. A jovem de 21 anos, natural do Porto da Cruz, dirigiu o jogo entre o Santacruzense e o 1.º de Maio, realizado no campo de Santa Cruz e que terminou com uma vitória dos visitantes por 1-2.

“Boa arbitragem de um trio que teve duas senhoras que se mostraram à altura dos acontecimentos”, lê-se na crónica do jogo publicada na secção de Desporto do DIÁRIO. Mas este não foi o primeiro jogo de Justina Carvalho. A árbitra madeirense já tinha dirigido partidas nas distritais de Lisboa, onde esteve três anos a tirar o curso de técnica de radiologia. Aliás, o curso de arbitragem também foi feito na capital, em parte por influência do irmão Filipe Carvalho, que também era árbitro.

Alguns dias depois, Justina foi entrevistada pelo nosso jornal. Explicou que gostava imenso de desporto e já tinha praticado atletismo e futebol. “Ela é uma ‘avis rara’ do desporto-rei”, anunciava o então jornalista desportivo do DIÁRIO João Camacho, hoje assessor da empresa que gere a carreira de Cristiano Ronaldo.

