'O Senhor dos Ultrajes' para conhecer na Capela da Boa Viagem no Funchal

O artista plástico Gonçalo Ferreira de Gouveia terá patente, de 9 de Abril a 11 de Junho, a exposição 'O Senhor dos Ultrajes', na Capela da Boa Viagem, no Funchal.

" A exposição revisita um tema essencial à sensibilidade religiosa em contexto cristão. Ocorrendo naquele que será o momento mais significativo do calendário litúrgico, convida a uma reflexão apoiada num conjunto de leituras que oscilam entre a convenção e a subversão", explica nota da organização.

"Encenada no espaço de uma antiga capela, que por essa via se constitui local privilegiado de diálogo com o sagrado e um enclave adequado à reflexão, esta exposição procura responder também a esse ambiente especial, de um modo sensível e com a subtileza que requerem os tempos", indica.

A exposição é composta por nove telas e doze painéis em relevo.