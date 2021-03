'Bis' Mitrovic conduz Sérvia à vitória em Baku

O avançado Aleksandar Mitrovic voltou hoje a ser decisivo na seleção sérvia de futebol, ao marcar os dois golos da vitória no Azerbaijão (2-1), em encontro da terceira jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial2022.

Depois do 'bis' à República da Irlanda (3-2), como suplente utilizado, e de ter faturado a Portugal (2-2), o avançado do Fulham aumentou a sua contagem para cinco golos, em três jogos, disputados no curto espaço de uma semana.

Aleksandar Mitrovic inaugurou o marcador aos 16 minutos, com um excelente trabalho individual e um colocado remate de pé direito, já na área, após assistência de Dusan Tadic e uma perda de bola dos azeris numa saída falhada para o ataque.

Os sérvios terão pensado que o mais difícil estava feito, relaxaram e os azeris estiveram perto do empate aos 30 minutos, num remate de Ali Ghorbani que Rajkovic deteve, e, já na segunda parte, aos 47, quando Anatoli Nuriev acertou nas malhas laterais.

A formação da casa chegou mesmo à igualdade aos 59 minutos, numa grande penalidade concretizada com classe por Emin Makhmudov, depois de um erro de Filip Kostic, que abalroou na área, sem necessidade, o jogador que marcaria o castigo máximo.

Em desvantagem, a Sérvia lançou-se no ataque, com o selecionador Dragan Stojkovic a lançar três jogadores com ligação a Portugal, o portista Marko Grujic (64 minutos) e os ex-benfiquistas Andrija Zivkovic (64) e Luka Jovic (75).

A insistência dos sérvios deu resultados aos 81 minutos, com novo golo de belo efeito de Mitrovic, de pé esquerdo, da meia lua, depois de uma jogada iniciada no ex-'leão' Nemanja Gudelj e continuada com uma assistência de Sergej Milinkovic-Savic.

Com o 'bis', o avançado de 26 anos reforçou o estatuto de melhor marcador da história da seleção sérvia, passando a somar 41 golos, em 64 jogos -- antes desta tripla jornada de apuramento liderava Stjepan Bobek, com 38.

Na parte final, a Sérvia conseguiu controlar a vantagem, sem grandes problemas, ficando, provisoriamente, isolada na liderança do Grupo A europeu de qualificação ao Mundial2022, à espera do que Portugal fará no Luxemburgo.

O primeiro classificado de cada agrupamento qualifica-se diretamente para a fase final do Mundial de 2022, que se realiza no Qatar, enquanto o segundo segue para os 'play-offs'.