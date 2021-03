Tribunal de Espinho condena 23 pessoas por tráfico de droga

O Tribunal da Feira condenou hoje 23 pessoas, quatro das quais com penas de prisão efetiva, duas com prisão domiciliária e as restantes com penas suspensas, num processo por tráfico de droga, absolvendo um dos arguidos.

O julgamento decorreu no Tribunal de Espinho devido ao elevado número de arguidos e advogados envolvidos no processo e tendo em conta as medidas para combater a pandemia de covid-19.

Os arguidos, 19 homens e cinco mulheres, com idades entre 21 e 50 anos, estavam acusados dos crimes de tráfico de estupefacientes e tráfico de menor gravidade. Cinco deles respondiam ainda por vários crimes de recetação e um outro por 11 crimes de condução sem carta.

O coletivo de juízes puniu quatro dos arguidos que se encontram em prisão preventiva com penas de prisão efetiva entre os quatro anos e meio e os sete anos e meio de prisão.

Dois outros arguidos foram condenados a penas de dois anos e dois anos e sete meses a cumprir na sua habitação e os restantes 17 arguidos foram sancionados com penas suspensas que variam entre um ano e cinco anos de prisão.

A pena mais gravosa foi aplicada a um arguido que, segundo o Tribunal, atuou num "patamar superior" de distribuição do estupefaciente, tendo chegado a deslocar-se ao Algarve para comprar 80 quilos de haxixe.

O processo resultou de uma investigação levada a cabo pela GNR que durou cerca de dois anos e que culminou no dia 04 de junho de 2019 com a detenção de 16 homens e duas mulheres.

Na altura da detenção, a GNR referiu que esta situação "estava já a causar um grande alarme social", tendo em conta que a droga era vendida em cafés, alguns deles muitos próximos de escolas.

Os militares deram cumprimento a 57 mandados de busca, 36 em residências, 14 em veículos e sete em estabelecimentos comerciais.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de 90 quilos de haxixe (182 mil doses), 123 doses de liamba, 39 doses de cocaína, anfetaminas e MDMA (ecstasy).

As autoridades apreenderam ainda 12 viaturas ligeiras, dois motociclos, oito balanças, 54 telemóveis e quase 30 mil euros em dinheiro, além de quatro armas de fogo de diverso calibre, três soqueiras e dois bastões.