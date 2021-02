Prisão preventiva para suspeito de pornografia de menores da Ribeira Brava

Ficou em prisão preventiva o homem de 45 anos, suspeito de pornografia de menores, que foi detido na Ribeira Brava.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, o indivíduo foi detido pela Polícia Judiciária depois de ter sido sinalizado pelas autoridades internacionais pela suspeita de actividades relacionadas com pornografia de menores em meio digital.

Judiciária deteve homem por crime de pornografia de menores na Ribeira Brava Um homem de 45 anos foi detido, na Madeira, em flagrante delito, pela presumível prática do crime de pornografia de menores agravado.

O homem vai aguardar o decorrer do processo no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.