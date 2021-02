Machico abre concurso para contratar 10 assistentes operacionais

A Câmara Municipal de Machico fez publicar, hoje, no Diário da República, um anúncio de abertura de um ‘Procedimento concursal comum de recrutamento para 10 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional — motorista de pesados’.

O procedimento está aberto pelo prazo de dez dias.

O nível de habilitações, para quem desejar concorrer, é a escolaridade obrigatória.

No anúncio, publicado no Diário da República, os postos de trabalho têm a seguinte descrição: “Exercer funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas definidas, na área de atuação da respetiva unidade orgânica, executando tarefas de apoio indispensáveis ao funcionamento do serviço, podendo comportar esforço físico, nomeadamente, condução das viaturas de socorro e transporte de doentes em ambulância.”