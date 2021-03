Há 70 anos abordava-se a necessidade de renovar porto do Funchal e atrair mais embarcações

A edição de 1 de Março de 1951 do DIÁRIO de Notícias dava conta da necessidade de se realizarem obras no porto do Funchal, por forma a que este conseguisse reabastecer de óleos a navegação, independentemente das condições do mar.

O DIÁRIO avançava com parte das declarações do deputado Alberto de Araújo que, na Assembleia Nacional, alertava para a maior atractividade que o porto de Canárias representava, quando comparado com o porto madeirense.

Na mesma edição era abordada a viagem do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, que rumaria a França e Espanha para alguma actuações.