Temporal provocou danos no Café do Teleférico

O vento forte e a chuva intensa que caíram esta noite, por toda a ilha, provocaram danos também no Café do Teleférico, no Funchal.

Tal como mostram as imagens partilhadas pelo proprietário, parte da cobertura ficou danificada não oferecendo condições de segurança.

O espaço é propriedade de Dário Silva, dono do Café do Teatro, que ainda ontem se viu confrontado com uma inundação no seu espaço em frente ao Jardim Municipal.