Capitania do Porto do Funchal prolonga aviso de mau tempo

A Capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos agitação marítima forte e vento forte para a Madeira até às 18 horas deste sábado, 27 de Março.

Os avisos em vigor foram emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e apontam para as más condições do estado do tempo para a orla marítima.

Estão previstas ondas até quatro metros de altura na costa Norte, diminuindo gradualmente para ondas de três metros.

Na Costa Sul as ondas não devem ultrapassar os dois metros de altura.

A Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.