Mau tempo em Santana fez lembrar intempéries de Janeiro

O mau tempo não deu tréguas na madrugada do dia 27 de Abril.

Chuva intensa, trovoada e queda de granizo provocaram danos. Ainda que muitíssimo menores do que os estragos provocados pelas mais recentes intempéries dos dias 7 e 8 de Janeiro, a tempestade de ontem deixou a zona do Lombo Galego mais uma vez afectada.

Deslizamento de terras dos poios recentemente recuperados e estragos nas plantações de semilhas.

Aliás, em todo o concelho de Santana os maiores estragos foram mesmo aqueles sentidos na agricultura.

Os agricultores falam em perdas enormes, especialmente na batata semilha que nesta fase de crescimento perdeu-se.

No terreno estiveram bombeiros e os meios camarários que deram conta do recado na desobstrução de estradas e limpezas de pequenas derrocadas que causaram danos como aqui registamos, mais significativos nas plantações agrícolas do concelho.

O presidente da câmara esteve no terreno em permanente contacto com o serviço regional de proteção civil.

A registar, dano pessoal mais grave, uma casa no Lombo Galego ficou novamente inundada pela lama que escorregou encosta abaixo após mais uma noite de tempestade.

A forte trovoada provocou danos em aparelhos electrónicos. António Pereira no sítio do Pico do Lombo Galego voltou a ter uma noite em claro. O sistemas eléctrico da sua casa ficou afectado.