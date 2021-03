Saúde agradece esforço e solidariedade dos dadores de sangue da Região

O Serviço de Saúde da RAM e a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil agradecem publicamente aos dadores da Região a solidariedade e esforço que têm mantido nesta época de pandemia que, quando convocados, marcaram presença e mantiveram as dádivas no Serviço de Sangue e Medicina Transfusional.

Apesar do actual contexto, é possível evocar o Dia Nacional do Dador de Sangue, cumprindo com as normas de segurança, pelas 12 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a presença do secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, a presidente do Conselho de Administração, o diretor do Serviço, o presidente da Associação de Dadores da RAM e um dos dadores mais recentes.