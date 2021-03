PSD acusa Miguel Brito de estar a "baldar-se ao compromisso assumido com a população"

O deputado do PSD-M Bernardo da Caldeira acusa o deputado socialista, Miguel Brito de estar a "baldar-se ao compromisso assumido com a população, de representar o Porto Santo na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, onde nas últimas quatro semanas de trabalho parlamentares, apenas compareceu uma semana".

"Vem o senhor deputado Miguel Brito afirmar a necessidade de apoiar as empresas do Porto Santo para fazer face às dificuldades que estas enfrentam decorrentes da conjuntura pandémica", diz através de um comunicado de imprensa.

"Esquece-se o senhor deputado, talvez pela sua ausência nos plenários que, desde a primeira hora, o Governo Regional e a Câmara Municipal do Porto Santo têm desenvolvido esforços para encontrar as melhores formas de acudir todo o sector empresarial do Porto Santo, tendo inclusive reunido com todos os empresários do Porto Santo através da plataforma Zoom, com a presença do Vice-presidente do Governo Regional, Dr. Pedro Calado e com o Secretário Regional da Economia, Dr. Rui Barreto", sustenta.

Diz ainda que o deputado socialista se esqueceu que, "desde a primeira hora, foram criadas majorações e discriminações positivas para as empresas da Ilha do Porto Santo".

"Finge desconhecer o Sr. deputado que, até agora, já foram canalizados 4 milhões e quatrocentos mil Euros, num total superior a 240 candidaturas aprovadas a empresários do Porto Santo, cujos objetivos primordiais foram a manutenção dos postos de trabalho, o apoio à internacionalização e modernização e a adaptação da atividade das pequenas e médias empresas", refere.

Foi "com total surpresa" que constatou que Miguel Brito "é, agora, contra o investimento previsto para a requalificação do Porto e da Marina do Porto Santo, uma obra no valor de 1,5 milhões de euros, que o PSD entende ser da maior importância por se tratar da única “porta de entrada” tutelada pela Região e fulcral a médio e longo prazo no plano turístico da Ilha do Porto Santo".

"Esta intervenção está prevista no Orçamento Regional, mas na discussão do mesmo, o sr. deputado simplesmente remeteu-se ao silêncio", acusa.

"O sr. deputado Miguel Brito necessita urgentemente de rever as suas prioridades, pois ao escolher não comparecer na Assembleia da Região Autónoma da Madeira para a qual foi eleito, é sinónimo de que não honra os compromissos assumidos com a população que o elegeu", concluiu.