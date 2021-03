Grupo Café do Teatro enaltece ajuda da Câmara do Funchal

O empresário Dário Silva considera a manchete do DIÁRIO "uma grande notícia para o Grupo Café do Teatro", já que o apoio simboliza "um dos maiores que o nosso Grupo vai receber nesta pandemia e de uma forma justa". Na edição de hoje o DIÁRIO dá conta que a Câmara Municipal do Funchal vai avançar com 1,3 milhões de apoio às rendas .

Dário Silva refere que todos os apoios públicos "deviam de ser dados desta maneira". Sobretudo por ser "justa", dada as perdas registadas. "Como somos um dos principais arrendatários da CMF com maior número de espaços e com as perdas que tivemos (na ordem dos 70%) vamos beneficiar muito deste apoio que é mesmo necessário para os espaços continuarem abertos e garantir os empregos", refere.

""Para nós este apoio é maior do que aquilo que o Governo nos deu no INVEST RAM. Penso que a Câmara também irá fazer o mesmo para este primeiro semestre do ano e aí sim, será o maior apoio que recebemos. Esta medida para nós não vem tarde porque estamos com moratórias e nesse sentido não estamos a pagar. Agradecemos a CMF este enorme apoio", refere.