Reino Unido estende até Julho proibição de viagens ao estrangeiro

De acordo com o jornal The Telegraph, o Reino Unido irá estender até Julho a proibição de viagens ao estrangeiro devido à pandemia.

A mesma fonte adianta que as pessoas que forem apanhadas no aeroporto ou no porto marítimo com intenção de passar férias no estrangeiro está sujeito a uma multa de 5000 libras, o equivalente a quase 6000 euros.

Só poderá sair do Reino Unido quem tiver uma justificação válida, como trabalhar ou estudar.

Segundo o jornal The Telegraph, o governo britânico está preocupado com as novas variantes do SARS-CoV-2, que podem originar uma terceira vaga da pandemia.