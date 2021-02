Morreu Alfredo Quintana

O guarda-redes de andebol do FC Porto e da selecção nacional, o luso-cubano Alfredo Quintana, morreu esta sexta-feira com 32 anos de idade. Alfredo Quintana faleceu no Hospital de São João, onde estava internado há quatro dias, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória quando se preparava para mais um treino ao serviço dos 'dragões'.

Quintana chegou a ser distinguido com o Dragão de Ouro de Atleta de Alta Competição em 2014, o ano em que se naturalizou português e estreou pela selecção de Portugal, que representaria ao mais alto nível no Europeu de 2020 e no Mundial de 2021.

A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!



Foi o Hospital de São João que comunicou ao FC Porto o falecimento do guarda-redes Alfredo, às 12 horas de hoje. Quintana deixa uma filha de um ano.