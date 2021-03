O presidente do Governo Regional evitou hoje comentar a ‘azia’ resultante dos almoços partidários que promoveu na última semana na Quinta Vigia com os presidentes de Câmara ‘amigos’.

“Tenho ido almoçar a casa” foi a resposta de Miguel Albuquerque quando confrontado com os polémicos almoços com os presidentes de câmara que apoia na recandidatura.

Ladeado do secretário regional da Economia, Rui Barreto, insistiu em desconversar perante a insistência da pergunta do DIÁRIO: “Olhe, ontem fui almoçar a casa. No domingo almocei em casa e sábado almocei em qualquer lado que já não me lembro”.

Recusou também falar das eleições Autárquicas. “Não falo ainda. Temos tempo”, justificou.