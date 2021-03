Bom dia! Janeiro foi o melhor em contratos dos últimos dez anos. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira, dia 1 de Março, explica que as obras representam 55% dos concursos públicos registados no primeiro mês de 2021, no valor de 40 milhões de euros. É o melhor arranque da década em termos de investimento.

Trave devolveu um ponto: Marítimo foi dominado pelo Portimonense mas criou mais perigo. Nulo mantém verde-rubros em lugar de despromoção.

Marítimo conquista um ponto em Portimão O Marítimo conquistou hoje um precioso ponto, ao empatar, a zeros, no Portimão Estádio, diante do Portimonense, em jogo referente à 21.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

Já na Choupana, dois erros de Piscitelli ditaram a terceira derrota consecutiva do Nacional na I Liga. Com este triunfo, o Sp. Braga sobe ao 2.º lugar do campeonato.

Braga vence Nacional na Choupana e sobe ao 2.º lugar da I Liga O Nacional somou esta noite a sua terceira derrota consecutiva no campeonato ao perder na Choupana diante do Sp. Braga, por 1-2.

"Há uma proximidade grande entre o CHEGA e o PSD-M": Albuquerque “pensa como eu e até temos pontos muito comuns”. André Ventura fala, em entrevista ao DIÁRIO, da ambição em conquistar o eleitorado madeirense.

PSD lança trunfos às autárquicas: Nove candidatos estão praticamente fechados na Região. Em Santana, o CDS terá uma palavra a dizer, enquanto, no Porto Santo, Luís Bettencourt já recusou acordo pré-eleitoral e concorre por um movimento popular.

Seis crianças adoptadas em 2020: Segurança Social garante que pandemia não atrasou processos. Por outro lado, começam hoje as candidaturas ao apoio de 2,5 milhões destinado às instituições.

