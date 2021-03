PS propõe estudo científico para acompanhar digitalização no ensino

O Partido Socialista-Madeira defende um estudo científico para acompanhar a introdução da digitalização no ensino na Região Autónoma da Madeira. Uma matéria que deveria ser feita através da Secretaria Regional da Educação, em parceria com a Universidade da Madeira (UMa) e as escolas.

O deputado Rui Caetano explicou esta manhã que a proposta socialista já deu entrada no Parlamento madeirense, pelo facto de a transformação digital ter chegado à sociedade de forma irreversível, sendo certo que a inovação e a modernização também estão a chegar ao interior das escolas, obrigando a um investimento na digitalização do ensino.

No entanto, Rui Caetano considera que não basta introduzir computadores, tablets, manuais e aplicações digitais na escola com vista a um novo modelo educativo. “É verdade que estes instrumentos têm de estar ao serviço das aprendizagens dos alunos, mas é preciso apostar também na inovação, nas novas pedagogias, nas novas metodologias de trabalho, na formação intensiva dos professores e aumentar a autonomia das escolas, para que elas próprias encontrem as melhores respostas para as novas situações que vão surgindo com a introdução das novas tecnologias”, sustentou.

Lembrou ainda que a digitalização da educação não é apenas para os alunos que têm condições, competências e famílias estruturadas que acompanham os seus filhos e valorizam a educação. “A digitalização terá de ser para todos e cada um, sendo que aqueles que têm mais dificuldades têm de ter outro tipo de apoios e de acompanhamento”, declarou, advertindo que “a Secretaria Regional da Educação não pode pensar que basta entregar computadores e manuais escolares aos alunos”.