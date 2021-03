Casal que roubava clientes em encontros sexuais detido em Santo Tirso

O Núcleo de Investigação Criminal de Santo Tirso deteve um casal de namorados que aliciava e, posteriormente, roubava potenciais clientes que angariava em plataformas 'online' para "a prática de relações sexuais", informou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR esclarece que os crimes praticados pela mulher e pelo homem, de 25 e 49 anos, respetivamente, com recurso a arma branca, ocorriam na localidade de Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, no distrito do Porto.

"Os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que culminaram com a identificação e detenção do casal de namorados que aliciava potenciais clientes em plataformas 'online', para a prática de relações sexuais, sendo que as vítimas eram alvo de roubo quando ocorriam os encontros", refere a GNR.

Acrescenta que "duas destas vítimas apresentaram queixa há cerca de duas semanas", mas "presume-se que existam outras vítimas que não formularam a respetiva denúncia".

No seguimento da ação policial, foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, tendo sido possível apreender diverso material, destacando-se duas armas brancas, dois telemóveis e artigos de indumentária utilizados na prática do crime.

No âmbito do mesmo processo, foram ainda identificados um homem e uma mulher, proprietários da residência onde ocorriam os encontros.

Os factos foram remetidos ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos.