Encontre o seu Dacia Duster no Megamotor!

As suas viagens vão se tornar mais agradáveis ao volante deste Dacia Duster equipado com motor 1.5 dci com 105 cavalos de potência. Um suv espaçoso e confortável de 2013 com apenas 54 mil quilómetros e a um preço muito económico 12.900€ .

Verão Dynamique e muito bem equipada de fábrica: ABS; airbag condutor; airbag Passageiro; ar condicionado; caixa de 6 Velocidades; computador de bordo; direcção assistida; distribuição electrónica da força de travagem; espelhos retrovisores exteriores eléctricos; estofos em pele; faróis de nevoeiro; fecho de portas centralizado com comando remoto; imobilizador electrónico do motor; jantes liga leve; pintura metalizada; retrovisores exteriores na cor da carroçaria; rádio CD; travões de disco às 4 rodas e vidro eléctricos. A juntar a tudo isto, dispõe de garantia de 12 meses por mútuo acordo e da possibilidade de retoma mesmo com dívida. Não descurando a possibilidade de sempre poder recorrer a um financiamento desde 193,48 euros por mês.

Se necessitar de mais informações entre em contacto connosco através dos números 291934107,913454545 e 913454540.

Megamotor

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

Site: www.megamotor.pt