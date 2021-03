Primeira conferência de Biden sozinho agendada para 25 de Março

A primeira conferência de imprensa do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o democrata Joe Biden, está agendada para 25 de março, mais de dois meses depois de chegar à Casa Branca, bem mais tarde do que os antecessores.

Desde a tomada de posse, em 20 de janeiro, Biden ainda não cumpriu com este exercício considerado perigoso, uma vez que o chefe de Estado norte-americano vai estar sozinho a responder às questões dos jornalistas e que poderá servir como um 'teste' ao próprio Presidente.

"O Presidente Biden vai dar uma conferência de imprensa na tarde de quinta-feira, 25 de março", disse hoje a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

A data, 25 de março, ocorre bastante mais tarde do que o antecessor, o republicano Donald Trump, cuja primeira conferência de imprensa ocorreu em 16 de fevereiro de 2017, cerca de duas semanas depois de tomar posse.

Contudo, no primeiro ano de mandato, Trump apenas deu uma conferência de imprensa.

Joe Biden tem sido criticado por vários adversários políticos, que consideram que o Presidente está com relutância em responder às questões dos jornalistas sobre o arranque do mandato do democrata.

A equipa de Biden tem, de certo modo, 'escudado' o Presidente dos assuntos mais sensíveis.

Contudo, a Casa Branca discorda desta avaliação: "[O Presidente] participou em cerca de 40 perguntas e respostas desde a sua chegada [à Casa Branca]."

Jen Psaki referia-se às pequenas conversas informais que Biden tem com os jornalistas na Sala Oval ou durante as viagens.