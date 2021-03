Mãe e filha feridas num acidente em Gaula

Uma mulher de 43 anos e uma de 74 anos, mãe e filha, ficaram feridas esta manhã, na sequência de uma colisão ocorrida no sítio da Lombadinha, em Gaula.

O carro em que seguiam embateu noutro automóvel, deixando-as com dores essencialmente nas pernas.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que saíram para o local com duas ambulâncias, um carro de apoio e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada uma vez que as sinistradas não ficaram presas no veículo.

Ambas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça onde ficaram em observação.

Os bombeiros espalharam depois farelo na estrada.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.