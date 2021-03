Princípio de incêndio em carro na Assomada

Uma viatura que circulava na Estrada do Aeroporto, na Assomada, Caniço, sofreu um princípio de incêndio.

Foi necessário mobilizar os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que avançaram para o local com uma viatura. Chegados junto do carro, perceberam que o condutor quase conseguiu restringir as chamas, tendo os bombeiros extinguido as mesma.

Esta ocorrência, pelas 10 horas de hoje, não registou feridos.