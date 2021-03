Boa noite!

O Presidente do Governo classificou de “surrealismo” os números diários de casos de covid que a DGS atribui à Madeira. É estranho que só tenha dado pela discrepância nas últimas duas semanas pois, quando deu jeito, nos 11 meses em que a DGS apresentou números bem inferiores “aos únicos fidedignos”, não houve qualquer reparo inflamado.

Percebe-se bem porquê e ao longo da jornada informativa de amanhã daremos conta desse drama que, na nossa óptica, resulta de um conjunto de absurdos locais que, combinados com alguma arrogância e incompatibilidades informáticas, estão de facto a ter impactos nefastos na imagem da Madeira.

Contabilidades criativas e engenharias com números são especialidades regionais afamadas e que foram motivo de chacota noutras crises. O expediente voltou a ser usado em plena pandemia e por isso:

. Surreal é ter culpas no processo, falhas por sinal assumidas por alguns médicos madeirenses que deram conta do atraso no envio de dados, e endossá-las a terceiros.

. Surreal é a tentativa de boicotar a informação e impedir a transparência, sugerindo que a DGS risque a Madeira dos boletins epidemiológicos diários, para que só a comunicação da Região seja tida em conta. Será que o Governo madeirense desconhece os procedimentos de difusão de dados a nível internacional?

. Surreal é haver na Secretaria da Saúde gente que confunde perguntas dos jornalistas com declarações políticas. Se incomodamos, e por natureza da profissão desconfiamos de algumas certezas, é porque temos o redobrado dever de informar com total clareza, o que nem sempre tem sido possível por birra de quem está obrigado a dar respostas.

. Surreal é o nervoso miudinho que se instalou desde a semana passada quando a DGS começou a ser notificada dos casos reportados tardiamente.

. Surreal é esconder dados, tratá-los com ligeireza ou não explicá-los convenientemente, a tempo e horas.

. Surreal é não haver coragem para abrir o livro e falar toda verdade.