Parlamento reitera compromisso com promoção dos direitos das mulheres

O parlamento foi õntem unânime em saudar o Dia Internacional da Mulher (08 de março), reiterando o "compromisso na contínua promoção dos direitos das mulheres como parte integrante, inalienável e indivisível de todos os direitos humanos"

No texto do voto sublinhava-se ainda a defesa das "liberdades fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária".

"Hoje saudamos, em particular, todas as mulheres que se encontram a realizar o seu trabalho na linha da frente da pandemia e solidarizamo-nos com as dificuldades sentidas por muitas mulheres em conciliar o teletrabalho com a prestação de cuidados familiares, bem como com o atual agravamento das situações de precariedade laboral existentes em alguns setores maioritariamente femininos", lia-se, sem esquecer as vítimas de violência doméstica.