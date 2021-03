‘Podcast’ das Mulheres Socialistas debate pobreza e emprego

As Mulheres Socialistas da Madeira organizam, este Sábado, a segunda edição das 'Jornadas de Março', uma iniciativa que pretende sinalizar a importância da luta subjacente ao Dia Internacional das Mulheres, através do debate e reflexão sobre temas que, escreve o PS Madeira em comunicado, "por norma, as mulheres, mesmo as especialistas, não têm espaço mediático para o debate".

As mulheres e o mercado de trabalho será o tema a debate, sobretudo "aliado aos índices de risco de pobreza e exclusão social, que continuam a afectar principalmente os elementos do sexo feminino", lê-se na mesma nota.

Pelas condicionantes deste ano, a iniciativa será virtual, e conta com um ‘podcast’ no facebook, pelas 18 horas. O debate terá como oradoras convidadas Madalena Nunes, vereadora na Câmara Municipal do Funchal, e Carla Tavares, advogada, presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego e ex-deputada à Assembleia da República, e será moderado por Andreia Caetano, presidente da Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira.

As mais de 80 mil pessoas em risco de pobreza e exclusão social e o facto de a Região apresentar a mais alta taxa de desemprego do país são, no entender da presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, dados "alarmantes" e que tornam pertinente a reflexão sobre estas temáticas.

"O desemprego afecta, principalmente, as mulheres e, consequentemente, a pobreza, pois elas estão em maioria quando se fala em emprego mais mal remunerado", adianta Mafalda Gonçalves, citada na mesma nota. A socialista sublinha que a pandemia veio agudizar esta situação e que é urgente encontrar respostas para inverter esta tendência.

Mafalda Gonçalves destaca que este será "debate feito por mulheres, moderado por mulheres, que abordam não apenas os temas da igualdade e não discriminação, mas também aqueles onde não é costume ver-se as mulheres serem oradoras convidadas".

O evento vai ser transmitido em directo nas páginas de facebook do PS-M e das Mulheres Socialistas da Madeira, e será aberto à participação pública.