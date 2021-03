Criação de empresas cai 8% na Madeira

Os encerramentos cresceram 10% e as insolvências de empresas aumentaram para o dobro nos primeiros dois meses de 2021, quando comparados com Janeiro e Fevereiro do ano passado.

É este o assunto que aparece em grande destaque na edição desta tarde do MAIS DIÁRIO, que revela que a queda de empresas nestes dois meses cifra-se em 8%.

Antevisão do dérbi

Dando sequências aos trabalhos de antevisão do confronto de amanhã entre Marítimo e Nacional, o MAIS DIÁRIO conta-lhe que a Choupana é palco de quase 20 anos de dérbis.

Governo Regional acusado de ser centralista

Na sequência da decisão do Governo dos Açores em devolver o IRS às autarquias - a mesma situação que ocorre na Madeira, mas cá o Governo Regional decidiu recorrer da decisão do TAFF - o MAIS DIÁRIO foi ouvir o que pensa Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF, autarquia que reclama vários milhões do Executivo madeirense.

O autarca do Funchal não poupa as críticas e acusa o Governo Regional de Miguel Albuquerque e Pedro Calado de "centralismo".

Risco em avaliação

Na página de freguesias, o MAIS DIÁRIO conta que o Laboratório Regional de Engenharia Civil vai avaliar se há riscos na escarpa no Arco de São Jorge.

Guardas prisionais estão descontentes

Na sequência do programa de vacinação contra a covid-19 na Região, os guardas prisionais lamentam o que consideram ser uma "discriminação". Saiba as razões.

