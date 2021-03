Bombeiros Voluntários de Santana receberam veículo todo-o-terreno de resgate em montanha

Os Bombeiros Voluntários de Santana receberam hoje um veículo todo-o-terreno de resgate em montanha, no âmbito do Orçamento Participativo da Região.

Uma entrega, segundo o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, fruto do esforço do executivo regional e da Protecção Civil para dotar todas as corporações da Região "dos melhores meios possíveis" em prol da protecção dos residentes e visitantes.

Meios que, de acordo com o governante, têm contribuído para o "profissionalismo e dedicação" de todos os bombeiros e, consequentemente, o reconhecimento destes profissionais, não só a nível regional, como também nacional e internacional.

Pedro Calado revelou, na ocasião, que em breve serão também entregues outros equipamentos e melhoradas algumas instalações.

De referir que 90 % dos projectos aprovados, no âmbito do Orçamento Participativo da Região, estão em andamento.

Pedro Calado fez-se acompanhar pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, José Dias.