Saiba onde irá decorrer vacinação desta semana na Madeira

Pela quarta semana consecutiva mantém-se a campanha de vacinação por todos os concelhos, no que diz respeito aos utentes com mais de 80 anos e com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos com patologia.

- 1 de Março - Machico e Ribeira Brava, no Fórum Machico e Centro de Saúde da Ribeira Brava, respectivamente;

- 2 de Março - Calheta, no Pavilhão dos Prazeres;

- 3 de Março - São Vicente e Porto Moniz, no Centro de Saúde de São Vicente e Centro de Saúde da Santa, respectivamente;

- 4 de Março - Santa Cruz e Santana, no Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e na Casa da Cultura de Santana, respectivamente;

- 5 de Março - Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Porto Santo, no Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos, Pavilhão da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e Centro de Congressos do Porto Santo, respectivamente;

- 6 e 7 de Março - Funchal, no Madeira Tecnoplo.