Empate entre Paços de Ferreira e Portimonense

O Paços de Ferreira e o Portimonense empataram hoje 0-0, em encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol, tendo os pacenses falhado a 'colagem' ao terceiro lugar.

O jogo ficou marcado ainda pelo mau tempo que se faz sentir no país, tendo sido mesmo interrompido aos 40 minutos devido a uma forte queda de granizo, com a partida a ser retomada três minutos depois.

Os pacenses falharam ainda a possibilidade de alargarem mais o seu recorde de vitórias consecutivas na I Liga, ficando com um registo de seis triunfos, enquanto o Portimonense somou a quarta partida sem conseguir vencer.

Com este empate, o Paços de Ferreira conserva o quinto lugar, com 35 pontos, a dois de Sporting de Braga e Benfica, terceiro e quarto, respetivamente, enquanto os algarvios, no 15.º posto, chegam aos 16 pontos, os mesmos que Gil Vicente e Rio Ave, 13.º e 14.º classificados, respetivamente, com mais dois do que Boavista e Famalicão, as duas primeiras equipas abaixo da linha de despromoção.