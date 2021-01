Queixas devido a sujidade no mar na baía do Funchal

A existência de alguma sujidade no mar, na baía do Funchal, está a gerar algumas queixas de munícipes preocupados com a possibilidade de se tratarem de descargas de águas residuais.

As 'manchas' na água são visíveis em zonas como o Lido e nas imediações de unidades hoteleiras como The Cliff Bay, Vidamar e do Clube de Turismo.

Até ao momento, não há indicação de que se tratem de descargas de águas residuais.