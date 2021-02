Funchalenses atentos a "jogadas de bastidores"

A direcção do Chega Madeira diz que "parece que só existem duas opções nas próximas eleições autárquicas", baseando-se no que tem vindo a público, nos últimos dias, na comunicação social.

Ou seja, "os que estão e não querem sair pois querem manter os 'lugares cativos', seus e os dos amigos, e aqueles que estiveram e querem voltar mas que, no passado, deixaram uma dívida brutal. Cada um a procurar acordos seja com quem for e independentemente da ideologia política que defendam, o que importa é o voto. Nada que estranhe os funchalenses, que infelizmente já estão acostumados a estes 'casamentos sem amor', alguns até acabaram na noite de 'núpcias' como vimos na primeira coligação do professor", criticou através de um comunicado de imprensa.

No entanto, frisou que "os funchalenses estão atentos a estas jogadas de bastidores e que irão dar uma resposta assertiva nas urnas".

"O partido Chega quer ser alternativa credível e, por isso, apresentaremos uma candidatura que defenda os reais problemas dos funchalenses", realçou, sublinhando que "o Chega é a alternativa credível as estes 'casamentos' no Funchal e em todos os outros concelhos".