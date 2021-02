Miguel Brito & companhia, obviamente!

No dia 11 de dezembro de 2020, realizaram-se as eleições do Partido Socialista (PS-M) nas Comissões Políticas Concelhias da Madeira e do Porto Santo.

No Porto Santo, Sofia Dias venceu apenas por cinco votos à Presidente da Concelhia do PS, Teresa Leão, tendo contado para essa façanha com a ajuda do casal Góis Mendonça, que apadrinha Miguel Brito como candidato à Câmara Municipal do Porto Santo (CMPS).

Em outubro de 2021, teremos as eleições autárquicas em Portugal.

Miguel Brito, obviamente, será o candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo pelo Partido Socialista. A lógica diz que o PS-M irá indicar o Deputado como cabeça de lista à Câmara Municipal.

Miguel Brito deverá contar com Sofia Dias para sua n.º 2 na lista de candidatos à vereação, como presidente da Comissão Política concelhia do PS Porto Santo e, em nome da unidade do PS na ilha dourada, deverá contar também com o contributo do jovem, João Melim.

João Melim deverá abraçar este grande desafio para defender desinteressadamente um futuro melhor para os jovens do Porto Santo. Esta é a altura de mostrar total disponibilidade em prol da Nossa Terra.

Miguel Brito deverá assumir publicamente a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo.

Miguel Brito precisa de consensos e de reunir todos os apoios, renunciando imediatamente ao mandato de deputado à Assembleia Legislativa da Madeira. Não será presidente, mantendo a postura atual, falando do Funchal sobre os porto-santenses, que Miguel Brito irá chegar até à população.

A renúncia ao mandato de deputado deve ser feita o mais rápido possível antes que seja tarde, e deve seguir o exemplo do seu líder Paulo Cafôfo quando este era presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Está na altura de Miguel Brito assumir de uma vez por todas, a sua candidatura à Câmara Municipal ir ao encontro do Povo.

Miguel Brito precisa de estar constantemente no terreno, junto das pessoas, para se inteirar dos seus problemas, e mostrar a todos que tem a solução para os mesmos. Até porque só assim será possível conhecer os problemas das pessoas e dos comerciantes locais. Miguel Brito é ainda um jovem que tem de provar à população do Porto Santo, que tem valor para representar o Povo como Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

Miguel Brito tem de entender de uma vez por todas que não é do Funchal que vai falar com os Porto-santenses! Precisa de falar uma linguagem simples que o povo compreenda e se reveja como sendo o espelho das suas dores e reivindicações. Precisa de estar bem acompanhado para lutar, acerrimamente, contra os males que tendem a se perpetuar no tempo e enfraquecem e depauperam a nossa economia local. E por fim, Miguel Brito precisa lutar no terreno, em prol da população sem olhar a meios e aos interesses económicos que tendem a dominar e controlar a Nossa Terra. Terá de lutar incessantemente contra interesses maiores do PSD à frente dos destinos do Município do Porto Santo!

Para isso, terá de estar próximo das pessoas, das empresas locais e dedicado a 100% às causas do Povo do Porto Santo com a resiliência e a total dedicação que o cargo de Presidente da CMPS exige e reclama de um autarca .

Precisa-se de um candidato à altura da presidência da Câmara à altura dos desafios e totalmente desprendido de interesses financeiros, ou seja, Miguel Brito terá de renunciar imediatamente ao cargo de deputado, abdicando dos privilégios e do salário e regalias a que tem direito na Capital madeirense, demonstrando assim que está na política para servir e não ser servido.

Nunca foi tão fácil vencer o PSD no Porto Santo como nestas próximas eleições autárquicas!

Perante o desnorte nos últimos anos de liderança de Idalino e a ameaça latente de retrocesso aos tempos das «vacas loucas» de Roberto Silva, será imperdoável o PS do Porto Santo conseguir perder estas eleições.

Aliás, é notório e público que o PSD está «partido» por dentro, fazendo fé também nas notícias veiculadas, recentemente, na comunicação social que transpiram um ambiente de divisão interna no seio do PSD. Já ninguém fica alheio à sede ávida de assalto ao poder, por parte de Roberto Silva.

Acontecer esta morte política anunciada de Idalino Vasconcelos, que está a ser disseminada na «calada» pela ala mais próxima de Roberto Silva, seria um facto inédito e uma violenta machadada na confiança, depositada pela maioria da população nas últimas autárquicas no PSD. Até porque, neste momento, é notório que o PSD local está a ser arrebanhado para apostar em Roberto Silva como candidato à C.M.P.S. nas próximas eleições autárquicas.

De facto, as bases do PSD do Porto Santo defendem um regresso ao passado de Roberto Silva e estão ávidas e «cegas» de poder e regalias. Por isso, querem a todo o custo passar um atestado de incompetência a Idalino e à sua equipa.

Resta saber se Miguel Albuquerque, com a sua vasta experiência política na presidência da CMF e no Governo Regional da RAM, irá dar o golpe fatal em Idalino com a sua substituição por Roberto Silva.

Miguel Brito e companhia, toda a liderança do PS-Madeira, só não ganham a C.M.P.S. nas próximas autárquicas se forem completamente incompetentes.