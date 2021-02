Céu muito nublado, aguaceiros fracos e vento forte esta terça-feira na Madeira

O IPMA prevê hoje para a Madeira períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, mais prováveis nas terras altas.

Além disso, a previsão aponta também para vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da tarde.

No Funchal, haverá uma pequena subida da temperatura mínima.



Em relação ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros, e na costa Sul as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros. Recorde-se que o IPMA emitiu um aviso de agitação marítima para o Norte da ilha e o Porto Santo.

A temperatura da água do mar será de 18/19ºC.