Há 30 anos o regime do apartheid começava a desmoronar-se na África do Sul

"Apartheid acaba 'segregado'" era este o tema que fazia a manchete do DIÁRIO no dia 2 de Fevereiro de 1991, há precisamente 30 anos.

Um ano após ter anunciado o princípio do fim do sistema de segregação racial na África do Sul, o então presidente Frederik De Klerk declarava a remoção total das leis dos grupos e do uso e posse de terras e parcial dos registos populacionais, que constituíam os pilares do sistema de apartheid.

Eram dados novos passos no sentido de corrigir uma das maiores injustiças da história recente da humanidade.

Em solo português, também se reclamavam 'injustiças', desta feita a imposição de limites de endividamento aos Governos Regionais por Lisboa, no rescaldo da 'VIII Cimeira Insular' que aproximava Madeira e Açores.

Alberto João Jardim e Mota Amaral, anunciavam então avançar com o pedido de inconstitucionalidade, através dos respectivos parlamentos insulares.

Numa nota mais positiva, confirmava-se também o acordo que viabilizaria o alargamento do aeroporto do Funchal e a criação de uma zona franca nos Açores.

Descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO de 2 de Fevereiro de 1991 para recordar alguns destes momentos: