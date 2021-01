Um começo de dia calmo na estrada, assim está a ser esta manhã de sexta-feira na Madeira, com os acessos ao Funchal desbloqueados e a circulação a fazer-se sem problemas. Há algumas zonas mais procuradas, como é habitual, mas sem provocar demoras no trânsito. Além da fluidez na via rápida, também as estradas de acesso ao centro do Funchal não apresentam dificuldades para quem circula a esta hora na estrada.