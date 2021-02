Segunda-feira com trânsito calmo

Esta segunda-feira o trânsito flui calmante em grande parte das artérias do Funchal e na via rápida, pelas 8 horas.

Na saída da via rápida, junto à Escola Horácio Bento de Gouveia, o trânsito está lento.

Na zona do Funchal, mais concretamente na Avenida do Mar, há indicações de ‘pára-arranca’, mas com poucos carros e eventualmente devido aos semáforos que existem nestes locais. Situação idêntica junto ao Mercado dos Labradores, Rua Visconde Anadia e na Rua 31 de Janeiro.