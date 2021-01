A partir de amanhã, mais 112 alunos, duas educadoras e quatro auxiliares de vários estabelecimentos de ensino da Região seguem para isolamento profilático. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria Regional de Educação, que deu também nota de alguns regressos ao modelo de ensino presencial.

No Infantário “O Principezinho” uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (7 crianças), uma educadora e duas auxiliares iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Também na EB1/PE da Achada, na sequência de um teste positivo de uma educadora e de um contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala e uma turma (40 alunos), um docente, uma educadora e duas auxiliares iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na Escola Maria Eugénia Canavial sabe-se apenas que um aluno testou positivo. Não há mais informação.

Na EB com PE de Santo António e Curral das Freiras são quatro as turmas, com um total de 65 alunos, que iniciam regime de aulas não presencial. A situação deve-se aos contactos de alunos com casos positivos, fora do contexto escolar.