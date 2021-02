Pequenos fogos consomem equipamento urbano

O Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal foi chamado esta madruga a dois pequenos fogos em caixotes do lixo. O primeiro foi numa papeleira localizada perto da Escola Básica de São Martinho, pela 1h30, neste caso o fogo deflagrou numa papeleira, foi totalmente consumida. O segundo fogo foi num caixote do lixo no cruzamento das Courelas, junto ao supermercado que existe no local, tendo o alerta sido dado pelas 2h10.

Os dois fogos foram combatidos por um veículo ligeiro da corporação e por dois homens.