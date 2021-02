O deputado do PSD-Madeira eleito à Assembleia da República viu hoje ser reconhecida a sua preocupação e obteve a garantia, por parte do Ministro do Ambiente, de que os consumidores da Madeira e do Porto Santo viriam a ser contemplados no desconto de 10% da factura de electricidade a aplicar através do Fundo Ambiental, ao contrário do que fora anunciado pelo Governo da República.

Uma exclusão desde a primeira hora denunciada pelo deputado e hoje reiterada quando afirmou "ser injusto excluir os consumidores da Madeira e do Porto Santo, tanto mais quando estes não só contribuem para o Fundo do Ambiente que vai pagar parte do referido desconto, como também estiveram sujeitos ao confinamento, aumentando, em consequência, os seus consumos domésticos".

O Ministro do Ambiente foi taxativo ao afirmar que esta era uma decisão que só podia ser tomada pelo Governo e, nessa lógica, comprometeu-se a colocá-la sob a mesa do Conselho de Ministros, adiantando existir 300 mil euros que se encontram no Fundo Ambiental para fazer face a esta compensação e que se o Governo Regional da Madeira a desejasse era só uma questão de fazer a proposta.