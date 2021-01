Albuquerque visita obras de construção de rede hídrica de combate a incêndios florestais

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, as obras de construção de uma rede hídrica de combate a incêndios florestais integrada no projecto da faixa corta-fogo do Caminho dos Pretos.

"A rede estende-se ao longo de todo o Caminho dos Pretos, entre o Terreiro da Luta e o Palheiro Ferreiro e no acesso ao Curral dos Romeiros, representando um investimento de 2.141,000,00 euros, sendo o mesmo financiado a 85% pelo PRODERAM", explica através de uma nota de imprensa.

"A rede hídrica comporta 20 bocas de incêndio, dispostas ao longo de 9 quilómetros de condutas, bem como um reservatório de 1.500 metros cúbicos em betão armado, câmaras de perda de carga e caixas redutoras de pressão", sustenta.

Explica ainda que a empreitada integrada na faixa corta-fogo tem por objectivo assegurar água de forma rápida e em quantidade suficiente aos bombeiros, garantindo uma maior eficácia no combate a fogos florestais e, consequentemente, conferindo mais segurança a pessoas e bens.