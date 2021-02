Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto fundada hoje

Foi fundada hoje a Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto, tendo como sócios fundadores, o professor e músico Francisco Andrade, Manuel Alexandre Andrade e Luís Filipe Freitas. O acto de criação realizou-se no cartório de Santana.

O objetivo desta nova associação é promover o jazz e os músicos madeirenses ligados à área do jazz, para além de fazer formação nas camadas mais jovens, entre outros projectos, adiantou Francisco Andrade.

A razão desta associação adoptar a designação 'Melro Preto' tem a ver com o facto de ser um pássaro ligado à Madeira e, também, porque está associado a uma canção do cancioneiro americano, o 'Bye Bye Blackbird'.

Francisco Andrade adiantou que fez a ligação do melro preto estar ligado ao seu imaginário madeirense e a esta canção americana.