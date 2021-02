União da Madeira 1913 lança campanha de sócios

Passado um ano do União da Madeira "aprovar a fundação de uma nova entidade, que representasse o universo União da Madeira e gerisse o Complexo Desportivo no Vale Paraíso", o clube lança uma campanha para sócios.

Em comunicado enviado para a redacção, o União da Madeira destaca: Com o clube e a SAD em falência técnica, fruto de uma dívida acumulada de cerca de 8 milhões de euros, o CF União da Madeira 1913 pretende assegurar a continuidade da marca, com um projecto sustentado, apostando na formação e numa gestão racional e equilibrada de activos. A quota, definida pelos sócios fundadores singulares, é de vinte euros e a adesão ao clube pode ser feita através do link www.socio.cfuniaodamadeira1913.pt "

"Esta campanha de sócios será um instrumento essencial para a demonstração cabal da nossa força, enquanto representantes desta enorme marca União da Madeira" afirmou, de acordo com o mesmo comunicado, o presidente da Comissão Instaladora do CF União da Madeira 1913.

Jaime Gouveia realçou ainda que "a constituição do CF União da Madeira 1913 foi aprovada por unanimidade pelos sócios do Clube de Futebol União em Assembleia Geral realizada em 1 de fevereiro de 2020, colectividade assolada por pedidos judiciais de insolvência" e acrescento que "essa reunião magna incumbiu esta nova figura jurídica de prosseguir a actividade da marca e de gestão dos seus activos, com um único propósito, a continuidade do União, honrando o seu glorioso passado, lançando bases sólidas no presente e projectando um futuro ao nível da marca que representamos".



Sob o mote 'Tu fazes parte desta história', a campanha foi lançada no domingo nas páginas do União da Madeira 1913. "Na sequência da situação de enorme dificuldade financeira do clube primitivo, os sócios do CF União deliberaram fundar um novo projecto desportivo, que promete uma aposta forte na formação e uma gestão racional e equilibrada. Sob a esperança de um retorno da marca União aos momentos de glória, a nova entidade apela: "Ajuda a construir um final feliz para o teu União e faz-te sócio do CFU1913".